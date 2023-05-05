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Aydın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Aydın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Çaylak idaresindeki 06 LK 102 plakalı yolcu otobüsü ile Y.E.G. yönetimindeki 09 AFR 296 plakalı otomobil, Ağaçlı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Y.E.G. ile aynı araçta bulunan H.Ş, P.Y, Z.E. ve Ö.Y, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel

Aydın Güncel Haberler

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