Aydın'da yolcu otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Novada kavşağında E.Ş'nin kullandığı 44 LZ 666 plakalı yolcu otobüsü, D.A.T. idaresindeki 09 AIU 570 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan İ.T. ve A.N.T. yaralandı.
Söke Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.