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Aydın'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Operasyonu

Aydın'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Operasyonu

Güncel Haberler

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edildi.

Aydın'da yol kontrolünde şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki 4 kişinin üzerinde uyuşturucu madde bulunurken, uyuşturucu kullandıkları da tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Aydın ili Efeler ilçesinde KOM Şube Müdürlüğü uyuşturucu madde köpek timi ile icra edilen yol emniyet ve kontrolü faaliyeti esnasında durdurulan araçlarda arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 4 şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde (esrar) ele geçirildi. Dört şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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