Aydın'da Yol Kontrolünde Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde yol kontrolü esnasında 2 şüpheli şahsın üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesinde icra edilen yol kontrol esnasında M.U. ve G.B.C. isimli şüpheli şahısların üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan kontrollerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN