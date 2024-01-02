Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiledi

Güncelleme:
Abone Ol

Aydın'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Trafikte kontrollü seyreden araçlar, trafik ekiplerinin aldığı önlemlerle ilerledi. Kentteki yoğun sis, dron ile görüntülendi.

Aydın'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Aydın'dan Nazilli ve Çine istikametinde araçlar trafikte kontrollü seyretti.

Trafik ekipleri de yoğun sis nedeniyle bazı noktalarda önlem aldı.

Kentteki yoğun sis, dron ile de görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Nazilli Aydın Güvenlik Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title