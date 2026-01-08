Haberler

Aydın'da gazeteciler, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Anadolu Ajansı'nın 2025 yılına damga vuran fotoğrafları için düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına Aydın'da görev yapan gazeteciler katıldı. Yarışma, 112 fotoğrafın yer aldığı çeşitli kategorilerle gerçekleştirildi.

Aydın'da görev yapan gazeteciler, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gazeteciler, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Manşet Aydın gazetesi muhabiri Gökhan Yeşil, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçti. Yeşil, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını oylayan Yeşil, "Spor"da Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı karesini seçti.

Aydın Havadisleri'nden Melek Fırat ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Mustafa Hatipcoğlu'nun "Göklerin fatihi " başlıklı fotoğrafını oylayan Fırat, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası","Günlük Hayat" kategorisinde ise İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" başlıklı karesini seçti.

Ajans Aydın'dan Saniye Başkan da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirildi", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını tercih eden Başkan, "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde","Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
