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Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç söndürüldü

Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç söndürüldü

Güncel Haberler

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

Alevleri gören vatandaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan ağaç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel

İtfaiye Efeler Mimar Aydın Güncel Haberler

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