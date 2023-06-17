Aydın'da yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu yanan ağaç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir evin bahçesindeki ağaca yıldırım isabet etti.

Alevleri gören vatandaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan ağaç, itfaiye ekiplerince söndürüldü.