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Aydın'da yıktıkları duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da yıktıkları duvarın altında kalan 2 kişi yaralandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde harabe halindeki binanın duvarını yıkmak isteyen 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde harabe halindeki binanın duvarını yıkmak isteyen 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erbeyli Mahallesinde oturan H.Y ile A.Y, harabe halindeki müstakil bir binayı, kazmalarla yıkmaya çalışırken duvar yıkıldı.

H.Y ve A.Y'nin ayakları yıkılan duvarın altında kaldı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce çıkartılan iki kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

İncirliova Aydın Güncel Haberler

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