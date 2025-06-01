Aydın'da Yeşilay Bisiklet Turu ile Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Aydın'da Yeşilay tarafından, "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Bisiklet turuna katılmak isteyenler Mimar Sinan Salonu önünde toplandı. Kemer Bulvarı, Malazgirt Meydanı ve Batı Gazi Bulvarı'ndan devam eden tur Atatürk Kent Meydanı'nda tamamlandı.

Yeşilay Aydın Şube Başkanı Sencer Gündüz katılımcılara teşekkür ederek, sağlıklı yaşam için sporun önemli olduğunu söyledi.