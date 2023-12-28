Aydın'da Yeni Yıl Öncesi Denetimler Artırıldı

Aydın'da yeni yıl öncesi denetimlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Aydın- Muğla kara yolu ile Aydın- Denizli kara yolunda uygulama yaptı.

Durdurulan araçtakilerin yeni yılını kutlayan ekipler, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.

Öte yandan, emniyet kemeri ve kask takmama, kırmızı ışık ihlali, seyir halindeyken cep telefonu kullanma gibi kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.