Aydın'da Yeni Huzurevi İnşaatı Devam Ediyor

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, yapımı devam eden huzurevi inşaatında incelemede bulundu.

Kömürcüoğlu, Girne Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yerine yenisi yapılan binanın inşaatını gezdi.

Tamamlandığında 160 kişilik kapasiteye sahip olacak huzurevi hakkında inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Kömürcüoğlu, binayı yıl içinde hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti.