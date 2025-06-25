Aydın'da Yeni Huzurevi İnşaatı Devam Ediyor

Aydın'da Yeni Huzurevi İnşaatı Devam Ediyor
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Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, yapımı süren huzurevi inşaatını yerinde inceledi ve yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmayı hedeflediklerini açıkladı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, yapımı devam eden huzurevi inşaatında incelemede bulundu.

Kömürcüoğlu, Girne Mahallesi'nde depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılıp yerine yenisi yapılan binanın inşaatını gezdi.

Tamamlandığında 160 kişilik kapasiteye sahip olacak huzurevi hakkında inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi alan Kömürcüoğlu, binayı yıl içinde hizmete sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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