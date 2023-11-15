Aydın'da yem bitkileri projesi tamamlandı

Aydın'da yem bitkilerinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen proje tamamlandı. Proje kapsamında 2 bin 600 dekarlık alanda ekim yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Aydın ilimizde, yem bitkileri üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 2023 yılı üretim sezonunda yürütülen, kurak ve yarı kurak tarım alanlarında " Silajlık Mısıra Alternatif Silajlık Sorgum Üretimi Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında; 11 İlçemizde (Bozdoğan, Çine, Efeler, Germencik, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Kuyucak, Nazilli, Sultanhisar, Yenipazar) 12 ton sorgum x sudan otu melezi tohumu, yüzde 75 Bakanlık hibeli ve yüzde 25 çiftçi katkılı olarak dağıtılmış olup, 2 bin 600 da alanda ekiliş yapıldı. İlimiz genelinde sorgum x sudan otu melezi hasadı tamamlanmış olup toprak yapısı, iklim, sulama ve bakım şartlarına göre değişmekle birlikte, yeşil ot olarak dekara ortalama 3,2 ton, silajlık olarak dekara ortalama 7,5 ton verim elde edildi. Projeye katılan çiftçilerimiz sorgum x sudan otu melezi bitkisinden az sulamayla yüksek verim aldıkları için memnuniyetlerini belirtti" denildi. - AYDIN