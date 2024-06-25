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Aydın'da Yelken Kanat Kazası: Yaralı Ambulans Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde yelken kanatın düşmesi sonucu yaralanan bir kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumu ciddiyetini koruyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde, yelken kanatın düşmesi sonucu yaralanan kişi, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Yelken kanatla Kuşadası ilçesi Güzelçamlı mevkisinden atlayış yapan Y.Y. (56) adlı kişiden bir süre haber alınamayınca durum, sağlık ve jandarma ekiplerini bildirildi.

Araştırma sonucunda Y.Y'nin yelken kanatla Söke ilçesinde sarp araziye düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine UMKE, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı, ambulans helikopterle Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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