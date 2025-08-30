Aydın'da Yediemin Otoparkında Yangın: 5 Araç ve 30 Motosiklet Hasar Gördü
Aydın'ın Efeler ilçesindeki yediemin otoparkında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, otluk alana sıçrayarak 5 araç ve 30 motosiklete zarar verdi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde yediemin otoparkında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ata Mahallesi'ndeki yediemin otoparkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, alevlerin büyümesiyle otluk alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, otoparktaki 5 araç ve 30 motosiklette hasar oluştu.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel