Aydın'da Yediemin Deposunda Yangın: 5 Otomobil ve 30 Motosiklet Yandı

AYDIN'da, yediemin deposunda çıkan yangında hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarında Güzelhisar otoparkında çıktı. Murat Yavuz'a ait yediemin deposunda çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangında hurdaya ayrılan 5 otomobil ve 30 motosiklet yandı. Alevler, depo yanındaki otları da tutuşturdu. Olaya, 5 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Melek FIRAT/AYDIN,