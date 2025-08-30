Aydın'da Yediemin Deposunda Yangın: 5 Otomobil ve 30 Motosiklet Yandı

Aydın'da Yediemin Deposunda Yangın: 5 Otomobil ve 30 Motosiklet Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da bir yediemin deposunda çıkan yangında 5 otomobil ve 30 motosiklet hurdaya döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AYDIN'da, yediemin deposunda çıkan yangında hurda 5 otomobil ve 30 motosiklet, kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Efeler ilçesi Ata Mahallesi Afrodisas Bulvarında Güzelhisar otoparkında çıktı. Murat Yavuz'a ait yediemin deposunda çıkan yangın bir anda büyüdü. Yangında hurdaya ayrılan 5 otomobil ve 30 motosiklet yandı. Alevler, depo yanındaki otları da tutuşturdu. Olaya, 5 itfaiye aracı müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İşte Sergen Yalçın'ın ilk transferi

İşte Sergen'in ilk transferi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 5 gollü muhteşem maç

Süper Lig'de 5 gollü muhteşem maç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.