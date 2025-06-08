Aydın'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'da Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Söke ilçesinde bir otomobilin çarptığı 44 yaşındaki yaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Yenidoğan Mahallesi'nde M.A.Ç. idaresindeki 48 AIR 874 plakalı otomobil, refüjden yolun karşına geçmeye çalışan Serkan Ayan'a (44) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ayan, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Ayan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü M.A.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez - Güncel
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