Aydın'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı
AA - Gökhan Düzyol - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aydın'ın Efeler ilçesinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
EFELER, AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen kişi, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ü. idaresindeki 03 ABT 678 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Eski Dörtyol Kavşağı yakınlarındaki yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit Akyıldız'a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Akyıldız, ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan sürücü A.Ü'nün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürüldü.
AA / Gökhan Düzyol - Güncel