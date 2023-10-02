Aydın'da yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre H.M.'nin (40) kullandığı 09 AJC 899 plakalı otomobil, Ömerbeyli Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Mürüvvet Öztürkmen'e (64) çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öztürkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN