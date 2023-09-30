Aydın'da yasadışı bahis operasyonunda 130 bin TL ele geçirildi

Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda dijital materyal ve bahisten elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ve Kuşadası ilçelerinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda dijital materyal ve bahisten elde edildiği değerlendirilen 130 bin TL ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Nazilli ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yasadışı Bahis suçunu işleyen şahıslara yönelik koordineli çalışma başlatıldı. Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi ve Kuşadası ilçesi Soğucak Mahallesi'nde T.H ve G.H isimli şüpheli şahısların ikametlerinde eş zamanlı yapılan operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Aramalarda 4 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet,

1 adet yasadışı bahisten elde edilen kazançların cripto paralara çevrilerek aktarılan soğuk cüzdan, 2 adet masaüstü bilgisayara ait hardisk, 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet kamera kayıt cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 130 Bin TL ele geçirildi. Şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN