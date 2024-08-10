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Aydın'da Yasa Dışı Bahis ve Kumar Operasyonu: 14 Tutuklama

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Aydın merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli savcılık kararıyla, 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın merkezli 13 ilde yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 35 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden 3'ü savcılık kararı, 18'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın, Antalya, Niğde, İstanbul, Balıkesir, Aksaray, Konya, Sakarya, Yalova, Ankara, Adana, Zonguldak ve Amasya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Operasyonda "yasa dışı bahis" ve "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçlarını örgütlü olarak işledikleri gerekçesiyle 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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