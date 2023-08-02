Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Aydın, Eskişehir ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı bahis çetesine yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen banka hesaplarında ve üzerlerinde yapılan aramada, toplam 677 milyon 243 bin 657 TL değerinde yasa dışı bahis geliri bulundu.

AYDIN'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde, jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL'ye ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına yasa dışı bahis borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin cep telefonu incelemeye alındı. Jandarma ekiplerinin incelediği telefonda yasa dışı bahis örgütüne yönelik suç delileri ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli'de toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyaller ile 126 bahis oyuncusuna ait bilgilerde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis ve kumar oynattıkları belirlenen suç örgütü yönetici ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket etmek suretiyle yapılandıkları, kiralamış ve yönetmiş oldukları yurtdışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.