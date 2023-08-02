Aydın'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 8 Gözaltı

Aydın, Eskişehir ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis çetesine yönelik 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 677 milyon 243 bin 657 TL ile dijital materyaller ve bahis oyuncularına ait bilgiler ele geçirildi.

AYDIN'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde, jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığına yasa dışı bahis borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin cep telefonunu incelemeye alındı. Jandarma ekiplerinin incelediği telefonda yasa dışı bahis örgütüne yönelik suç delileri ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli'de toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ile dijital materyaller vee 126 bahis oyuncusuna ait bilgiler de ele geçirildi.