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Aydın'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

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Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Aydın'ın Çine ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevleri sırasında Yolboyu Mahallesi'nde yaralı leylek buldu.

Ekiplerce koruma altına alınan leylek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen leylek, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
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