Aydın'da yapılan operasyonda sahte yazar kasa fişleri ele geçirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan operasyonda şüpheli şahsın ikametinde 120 bin lira değerinde 40 adet sahte yazar kasa fişi bulundu. Şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesinde şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 120 bin lira değerinde 40 adet sahte yazar kasa fişi ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik suçuna yönelik koordineli çalışma başlatıldı. H.H.Ö.' isimli şüpheli şahsın ikametinde ve işyerinde yapılan aramada toplam değeri 120 bin lira olan 40 adet sahte yazar kasa fişi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli süreç devam ediyor. - AYDIN