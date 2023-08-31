Aydın'da yapılan operasyonda 5 şüpheli yakalandı

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 11 saatlik çalışmada 5 şüpheli şahıs yakalandı. İl ve ilçe merkezlerinde yapılan Huzur ve Güven Uygulaması kapsamında 211 umuma açık yer, 61 park bahçe ve 69 metruk yapı kontrol edildi. Ayrıca 6 bin 50 kişi sorgulanırken, 29 araca cezai işlem uygulandı ve 9 araç trafikten men edildi.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 11 saatlik çalışmada 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, il ve ilçe merkezlerinde aranan şahıslara yönelik Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Ekipler, saat 10.00 ile 21.00 saatleri arasında üç aşamalı olarak 95 ekip ve 265 personel ile yaptığı uygulamada 211 umuma açık yer, 61 park bahçe ile 69 metruk yapıyı kontrol etti. Denetimlerde 6 bin 50 şahsı sorgulanırken, 5 şüpheli de yakalandı. Ayrıca denetim çerçevesinde bin 392 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 29 araca cezai işlem uygulandı, 9 araç da trafikten men edildi. - AYDIN