Aydın'da yapılan operasyonda 45 bin 840 adet makaron ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak sigara imalatçı ve satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 45 bin 840 adet makaron, kıyılmış tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

- Aydın'da 45 bin 840 makaron ele geçirildi

AYDIN - Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda 45 bin 840 makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara imalatçı ve satıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin koordineli çalışmaları çerçevesinde Nazilli ilçesinde A.G. isimli şüpheli şahsa ait ve ve iş yerine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri ev ve iş yerinde yaptıkları aramalarda; 12 bin 440 adeti içi tütün doldurulmuş 33 bin 400 adeti ise boş olmak üzere toplamda 45 bin 840 adet makaron, 8 kilogram kıyılmış tütün, 4 adet elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirdi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.