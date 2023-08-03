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Aydın'da yapılan aramada 60 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Nazilli ilçesinde meydana gelen adli bir olayın şüphelisi olan B.A. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 60 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Nazilli Aydın Güncel Haberler

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