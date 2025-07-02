Aydın'da Yangına Hava ve Karadan Müdahale

Aydın'da Yangına Hava ve Karadan Müdahale
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın, 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde ziraat alanı ve makilikte çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kırksakallar Mahallesi'nin üst kısmındaki tarım alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Ece Erken, bir dönem 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'a aşkını ilan etti!

Bir dönem "Eniştem" diyordu! Aşkın ilk fotoğrafı geldi
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor

Bomba iddia! PKK terör örgütü, bugün silah bırakmaya başlıyor
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu

Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.