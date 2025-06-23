Aydın'da Yangın Sosyal Tesisin Bahçesine Sıçradı

Aydın'da Yangın Sosyal Tesisin Bahçesine Sıçradı
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Didim ilçesinde meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri'ne ulaştı. Olay nedeniyle otelde kalanların tahliye edildiği bildirildi.

ALEVLER SOSYAL TESİSİN BAHÇESİNE SIÇRADI

Aydın'ın Didim ilçesi 75'inci Yıl Sanayi Sitesi yakınlarındaki makilikte, saat 15.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Adnan Menderes Üniversitesi Didim Sosyal Tesisleri ve Uygulama Oteli'nin bulunduğu alana ilerleyen yangın, tesis bahçesine de sıçradı. Tedbir amacıyla otelde kalanların tahliye edildiği öğrenildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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