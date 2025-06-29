Aydın'da Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangına karadan müdahale sürüyor. Ekipler, gece olmasına rağmen yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
EKİPLER YANGINA KARADAN MÜDAHALEYE DEVAM EDİYOR
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Yazıkent Mahallesi Kızılçakır mevkisindeki makilikte saat 16.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, gece olduğu için müdahaleye karadan devam ediyor.
Bahattin ALBAYRAK/ BOZDOĞAN (Aydın),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel