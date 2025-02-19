Aydın'da Yangın: Giriş Katında Sürece Sıçrayan Alevler Panik Yarattı
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucunda 4 katlı apartmanda hasar meydana geldi. Sobayı yakmaya çalışan F.D, alevlerin odasına sıçraması üzerine evi terk etti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Aydın'ın Efeler ilçesinde evde çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Meşrutiyet Mahallesi 2077 Sokak'ta 4 katlı apartmanın giriş katında yaşayan F.D, sobayı yakmak istediği sırada alevler odaya sıçradı.
Yangının büyümesi üzerine F.D, oğlu G.D. ve 4 köpeğiyle evden çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.