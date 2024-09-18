Aydın'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle Reşit Paşa Sokak'ta B.V'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonucu ev, kullanılamaz hale gelirken evde kimsenin bulunmadığı belirlendi.