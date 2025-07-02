Aydın'da Yangın: 2 Hektar Alan Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık tarım arazisi ve makilik alan zarar gördü. Yangına hava ve karadan müdahale edildi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangında, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Mert CONA/AYDIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
10 bin lira ödül için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var

10 bin lira için hastanelik oldular! Kaburgalarını kıranlar bile var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Kadınları taciz eden iki kişiyi bıçakla yaraladı

Kafede otururken iki kişiyi bıçakladı, işin aslı bakın ne çıktı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı

Yoğun temponun ardından tatil molası! Havuzda güneş banyosu yaptı
Mehmet Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur

Uçum: Erdoğan'ın aday olması için yeni anayasaya ihtiyacı yoktur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.