Aydın'da Yangın: 2 Hektar Alan Zarar Gördü
Çine ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık tarım arazisi ve makilik alan zarar gördü. Yangına hava ve karadan müdahale edildi, soğutma çalışmaları devam ediyor.
2 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Aydın'ın Çine ilçesinde tarım arazisi ile makilik alanda çıkan yangın, saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındı. Alevlere 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 4 su tankeri ve 1 dozer ve çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangında, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirtildi.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Haber: Mert CONA/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel