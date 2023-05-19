Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Aydın'da yanarak ölen kadının eşi tutuklandı

Aydın'da yanarak ölen kadının eşi tutuklandı

Güncel Haberler

Aydın'ın Söke ilçesinde geçen ay üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu hastaneye kaldırılan ve 14 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının eşi, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde geçen ay üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu hastaneye kaldırılan ve 14 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kadının eşi, gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Yenicami Mahallesi'nde 19 Nisan'da üzerine dökülen benzinin alev alması sonucu ağır yaralanan 4 çocuk annesi Güllü Eren (49), hastaneye kaldırıldı.

Eren, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 14 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Kadının cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ön otopside kadının ölümü şüpheli olarak tespit edildi. Otopsiye göre soruşturmayı derinleştiren Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının eşi A.E'yi gözaltına aldı.

Eşinin yanmasına neden olduğu suçlamasıyla ifadesi alınan A.E, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Aydın Seçim Sonuçları
Aydın Yerel Seçim Sonuçları 2019
Aydın Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

14 Mayıs Aydın Söke Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title