Aydın'da yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da yaklaşık 1 kilogram kokainle yakalanan kişi tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde yaklaşık 1 kilogram kokain bulunan sürücü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilinde yaklaşık 1 kilogram kokain bulunan sürücü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Kuştur mevkisinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, sürücü koltuğunun altına saklanmış yaklaşık 1 kilogram kokain ele geçirildi.

Otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı.

A.A. ve İ.Ç. emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen E.T. ise "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Hisarcık, Kuşadası, Kokain, Aydın, Güncel, Haberler

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