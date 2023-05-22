Aydın'da yakalanan 165 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Aydın'da yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 165 düzensiz göçmen, hava ve kara yoluyla ülkelerine gönderildi.

Aydın'da yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 165 düzensiz göçmen, hava ve kara yoluyla ülkelerine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra 5-21 Mayıs 2023 arasında kolluk kuvvetlerince yakalanan ve İl Göç İdaresi Müdürlüklerine sevk edilen 165 yabancı uyruklunun işlemleri tamamlandı.

Düzensiz göçmenler, hava ve kara yoluyla ülkelerine gönderildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana 932 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği de bildirildi.