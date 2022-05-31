Aydın'da üzerinden uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da üzerinden uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da üzerinden uyuşturucu çıkan kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, plakası belirtilmeyen şüpheli motosikleti takibe aldı. Polis uygulama noktasında durdurulan motosikletin sürücüsü F.Y'nin üst araması yapıldı. Aramada, 26 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Motosikletin de çalıntı olduğunu belirleyen ekipler, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kaydı bulunan F.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Motosiklet Uyuşturucu Hisarcık Aydın Güncel Haberler

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