Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı
AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
MESUDİYE, ORDU (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.
Mesudiye Caddesinde devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
B.Ö isimli kişinin üzerinden 5 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
AA / Ferdi Uzun - Güncel