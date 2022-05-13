Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı - Haberler

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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

AA - Ferdi Uzun - Güncel
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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

MESUDİYE, ORDU (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde üzerinde uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

Mesudiye Caddesinde devriye görevini sürdüren çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

B.Ö isimli kişinin üzerinden 5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

AA / Ferdi Uzun - Güncel

Mesudiye, Efeler, Aydın, Güncel, Haberler

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