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Aydın'da uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi gözaltına alındı

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Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Söke ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında şehirlerarası yolcu taşıyan 2 otobüsü durdurdu.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda esrar ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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