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Aydın'da uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı

Aydın'da uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı

Güncel Haberler

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Söke ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Germencik, Kuyucak ve Kuşadası ilçelerinde de gerçekleştirilen devriyeler esnasında 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Aydın Güncel Haberler

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