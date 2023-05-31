Aydın'da uyuşturucuya geçit yok: 6 gözaltı

Aydın'da uyuşturucuya geçit vermeyen jandarma ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ve Söke ilçelerinde icra edilen devriyeler esnasında 2 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca Germencik, Kuyucak ve Kuşadası ilçelerinde de gerçekleştirilen devriyeler esnasında 4 şüpheli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN