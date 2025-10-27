Aydın'da Uyuşturucu Ticaretine Baskın: 1 Tutuklama
Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ticareti operasyonunda 1 kilo 800 gram metamfetamin, 10 gram esrar ve 154 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli mahkemece tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramada 1 kilo 800 gram metamfetamin, 10 gram esrar, 154 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel