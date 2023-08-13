Üye Girişi
Haberler

Aydın'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Güncel Haberler

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticaretinden aranan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Erbeyli Mahallesi'nde "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İncirliova Jandarma Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title