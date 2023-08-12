Aydın'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticaretinden hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şahıs tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ticaretinden hakkında 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. İncirliova Erbeyli Mahallesi'nde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapma" suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan (A.Ö) isimli şahıs yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN