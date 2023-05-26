Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapanlar Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 torbacı, 2 de kullanıcı olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalarda 1 torbacı, 2 de kullanıcı olmak üzere toplam 3 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nın kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan ilçesi Akçay Mahallesi'nde 1 torbacı ile 2 de uyuşturucu madde satın alan kullanıcı olmak üzere toplamda 3 şüpheli şahıs uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Uyuşturucu satıcısı şahsın üzerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçilirken, gözaltına alınan şüpheliler jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN