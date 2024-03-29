Aydın'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen M.G.C'yi takibe aldı.

Kovalamaca sonucu şüpheli, Çeştepe Mahallesi'nde yakalandı. Şahsın aracında ve üzerinde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan M.G.C'nin gasp ve adam yaralama suçundan da arandığı tespit edildi.