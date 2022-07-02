Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan hükümlü yakalandı Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Germencik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan hakkında 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ü.K'yi (28) İlçe Nüfus Müdürlüğünde yakaladı. Ü.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adil makamlarca cezaevine gönderildi. AA / Necip Uyanık - Güncel Emniyet Müdürlüğü Germencik Aydın Güncel Haberler

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