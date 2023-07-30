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Aydın'da Uyuşturucu Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi'nde devriye esnasında "Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan aranan ve hakkında toplam 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alına şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Akyeniköy Jandarma Aydın Güncel Haberler

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