Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı - Haberler

Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı. Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine şahsın adresinde operasyon düzenledi. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, yaklaşık 30 gram uyuşturucu ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. işlemlerin ardında çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Necip Uyanık - Güncel Uyuşturucu Ticareti Germencik Aydın Güncel Haberler

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