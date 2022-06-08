Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı - Haberler

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Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

AA - Necip Uyanık - Güncel
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Aydın'da uyuşturucu sattığı öne sürülen kişi tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.A'nın uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine şahsın adresinde operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramalarda, yaklaşık 30 gram uyuşturucu ile 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. işlemlerin ardında çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Necip Uyanık - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Germencik Aydın Güncel Haberler

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