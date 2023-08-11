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Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde bir araçta arama yaptı. Aramada 830 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde Ö.I'nın aracında arama yaptı.

Arabada 830 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ekipler, Ö.I'yı gözaltına aldı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Efeler Aydın Güncel Haberler

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