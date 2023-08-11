Aydın'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Efeler ilçesinde bir araçta arama yaptı. Aramada 830 gram metamfetamin ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.